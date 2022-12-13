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Улицу Орджоникидзе осветили 159 светодиодных светильников

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Более безопасными стали зоны пешеходных переходов: над ними установлено 36 контрастных светильников.

В Московском районе на улице Орджоникидзе сотрудники "Ленсвета" заменили 159 натриевых светильников на более энергоэффективные светодиодные. Освещение модернизировано вдоль всей проезжей части протяженностью 2,6 км. Фонари установлены на существующих опорах, рассказали в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Более безопасными стали зоны пешеходных переходов: над ними установлено 36 контрастных светильников, которые светят более ярко и обращают внимание водителей на участки дорог с потенциальным пешеходным движением.

Цветовая температура большинства светильников 3000К, теплый свет. Над "зебрами" размещены более контрастные фонари – 5000 К.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

 

Теги: орджоникидзе, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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