Аксенов рассказал, когда начнутся работы на Крымском мосту

По словам политика, запасов топлива в регионе хватит на месяц.

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что работы по восстановлению Крымского моста начнутся после того, как сотрудники Следственного комитета изучат место ЧП. Известно, что на переправе серьезно повредились два автомобильных пролета.

Приступаем сегодня, как только закончат работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Сергей Аксенов, глава Крыма

По словам политика, запасов топлива в регионе хватит на месяц, продовольствия – на два.

Ранее на Piter.tv: жительница Евпатории рассказала об обстановке на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту.

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