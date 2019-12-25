Из-за ЧП на Крымском мосту поезд "Петербург – Симферополь" остановился в Анапе

Всех пассажиров обеспечили водой и дополнительным питанием.

Поезд, который ехал из Петербурга в Крым, отправился в Анапу из-за ЧП на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В настоящий момент на станции Анапа находятся 4 поезда: № 28 Москва - Симферополь; № 170 Санкт-Петербург - Симферополь; №76 Омск - Симферополь; № 166 Москва - Симферополь. Пресс-служба РЖД

Всех пассажиров данных составов обеспечили водой и дополнительным питанием. Они будут размещены в гостиницах.

Ранее на Piter.tv: пассажиры смогут вернуть билеты на поезд в Крым без удержания сборов.

Фото: company.rzd.ru