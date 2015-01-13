Пассажиры смогут вернуть билеты на поезд в Крым без удержания сборов

Сейчас решается вопрос об альтернативных способах транспортировки пассажиров.

Возврат билетов в железнодорожные кассы на поезда в Крым можно производить без удержания сборов. Об этом сообщил оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Напомним, что продажа билетов на поезда в Крым приостановлена из-за ЧП. Сейчас решается вопрос об альтернативных способах транспортировки пассажиров. Предложен вариант паромного сообщения.

На переправе ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек за собой воспламенение цистерн железнодорожного поезда. В результате трагедии частично повреждены два пролета моста. При этом арка над его сухопутной частью не пострадала.Спасатели потушили пожар на Крымском мосту.

Фото: Piter.tv