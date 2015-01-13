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Пассажиры смогут вернуть билеты на поезд в Крым без удержания сборов
Сегодня, 13:10
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Пассажиры смогут вернуть билеты на поезд в Крым без удержания сборов

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Сейчас решается вопрос об  альтернативных способах транспортировки пассажиров.

Возврат билетов в железнодорожные кассы на поезда в Крым можно производить без удержания сборов. Об этом сообщил оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Напомним, что продажа билетов на поезда в Крым приостановлена из-за ЧП. Сейчас решается вопрос об  альтернативных способах транспортировки пассажиров. Предложен вариант паромного сообщения. 

На переправе ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, который повлек за собой воспламенение цистерн железнодорожного поезда. В результате трагедии частично повреждены два пролета моста. При этом арка над его сухопутной частью не пострадала.Спасатели потушили пожар на Крымском мосту.

Фото: Piter.tv

Теги: возврат билетов, пассажиры, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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