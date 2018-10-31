В США вертолет рухнул на жилой район, два человека погибли

В США вертолет потерпел крушение и рухнул на автостоянку.
ЧП произошло в городе Себринг в штате Флорида. Вертолет рухнул на автостоянку рядом с жилыми домами. После чего начался пожар, в результате которого сгорел вертолет, автомобили и жилой дом. Еще один жилой дом сгорел частично.
Сообщается, что в вертолете было два человека, и они погибли. Еще один человек пострадал на земле. Причины крушения вертолета на данный момент неизвестны.
Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео крупного пожара в итальянском Савоне, где огонь уничтожил полторы сотни люксовых Maserati.
Видео: ABC Action News