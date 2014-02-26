Жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек. Об этом сообщает телеканал NBC.
Инциденты произошли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане. Резкое снижение температуры вместе со снегопадом и сильным ветром вызвали множество аварий, обрывов линий электропередчи и задержек авиарейсов.
Также сообщается, что из-за зимней бури около 400 тысяч домов и предприятий остались без электричества.
Ранее мы сообщали, что в Египте в результате обрушения трибуны на стадионе пострадали 27 человек.
Видео: YouTube / ABC News
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