  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:12
200
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Египте в результате обрушения трибуны на стадионе пострадали 27 человек

0 0

Для эвакуации людей была задействована 21 машина скорой помощи.

В Египте обрушилась трибуна на стадионе во время проведения баскетбольного матча. Об этом сообщат Ahram Online.

Инцидент произошел в районе Каина на спорткомплексе имени Хасана Мустафы, где проходил матч за Суперкубок между клубами "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад Александрия". Во время встречи на одной из трибун обрушилась металлическая конструкция.

В результате происшествия пострадали 27 человек. Для эвакуации людей была задействована 21 машина скорой помощи. Матч был остановлен и позже отменен.

Ранее мы сообщали, что две передачи Костина помогли "Эдмонтону" обыграть "Даллас".

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: египет, обрушение, пострадавшие, трибуна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии