В Египте в результате обрушения трибуны на стадионе пострадали 27 человек

Для эвакуации людей была задействована 21 машина скорой помощи.

В Египте обрушилась трибуна на стадионе во время проведения баскетбольного матча. Об этом сообщат Ahram Online.

Инцидент произошел в районе Каина на спорткомплексе имени Хасана Мустафы, где проходил матч за Суперкубок между клубами "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад Александрия". Во время встречи на одной из трибун обрушилась металлическая конструкция.

В результате происшествия пострадали 27 человек. Для эвакуации людей была задействована 21 машина скорой помощи. Матч был остановлен и позже отменен.

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Видео: Telegram / РИА Новости