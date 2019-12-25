Жертва пенсионера-насильника могла оболгать любовника из-за ссоры

Женщина заявила, что мужчина насиловал ее на протяжении двух недель.

В Петербурге задержали 57-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 40-летней женщины. Однако в деле появилась новая версия. Как стало известно "Невским Новостям", женщина могла оклеветать своего любовника из-за ссоры.

Стражи порядка узнали, что с 14 по 27 июля обвиняемый и потерпевшая проживали в отеле на улице Декабристов. По заявлениям женщины, пожилой мужчина насиловал ее все это время. Подозреваемого в совершении преступления задержали в тот же день.

Сотрудники отеля отметили, что эта пара находилась в очевидно близких отношениях. На данный момент изнасилование не подтверждается.

Ранее мы писали, что в Шушарах неизвестный избил и ограбил пенсионерку в ее же квартире.

Фото: Piter.TV