В Шушарах неизвестный избил и ограбил пенсионерку в ее же квартире

Женщине потребовалась медицинская помощь.

В четверг, 30 июля, за медицинской помощью обратилась жительница Шушар 1938 года рождения. У нее диагностировали ушибы мягкой ткани левой руки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что 20 июля в ее квартиру на улице Первомайской пробрался неизвестный и, применив физическую силу, отобрал 31 тысячу рублей.

Приметы преступника потерпевшая описать не смогла, также она не рассказала, почему не обратилась за помощью к медикам и в полицию раньше. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Стражи порядка проводят расследование и разыскивают преступника.

Ранее мы писали, что в Парголово пьяный крымчанин напал на приятеля с ножом ради 5,5 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV