Петербурженка обвинила пенсионера в изнасилованиях на протяжении двух недель

В заявлении она указала, что с 14 по 27 июля в номере отеля на улице Декабристов её насиловал пожилой мужчина.

Полицейские проверяют информацию об изнасиловании петербурженки. По словам потерпевшей, ее насиловал пенсионер в течение двух недель. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась 40-летняя петербурженка, работающая продавцом в сетевом магазине. В заявлении она указала, что с 14 по 27 июля в номере отеля на улице Декабристов её насиловал пожилой мужчина из Пушкина. Пострадавшая женщина смогла назвать имя своего обидчика. Спустя несколько часов его задержали в той же гостинице.

Мужчина ранее судим за побои, кражу, угрозу убийством. За последнее ему были назначены пять суток обязательных работ.

Ранее в Петербурге мужчина получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство 14-летней падчерицы.

Фото: Piter.TV