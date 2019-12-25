В Петербурге мужчина получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство 14-летней падчерицы

Также он признан виновным в хранении наркотиков.

В Петербурге суд огласил приговор в отношении Андрея Соколова, признанного виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, ученицы 7 класса, а также в хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По данным суда, 30 декабря 2018 года в квартире на Садовой улице в посёлке Металлострой подсудимый сначала изнасиловал, а потом начал душить неустановленным предметом свою 14-летнюю падчерицу. Он боялся, что девочка донесет на него. Школьниц скончалась от механической асфиксии.

Присяжные единодушно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Он проведет 20 лет в колонии строго режима.

В Петербурге подозреваемый в расчленении жены топором признал вину.

Фото: Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга