Женский экипаж катера "Раптор" начал изучение курса навигации

Экипаж сформирован в качестве эксперимента и является первым женским экипажем.

Женский экипаж патрульного катера "Раптор" начал изучение курса навигации в Объединенном Учебном центре ВМФ России в Петербурге, сообщили в ТАСС со ссылкой на Военно-Морской флот.

Подготовку экипажа начали с 21 марта. Обучать продлится до 27 апреля. Так, девушки изучают основы кораблевождения и навигации, устройство патрульного катера "Раптор", системы связи и вооружение, двигательную установку. Также проводятся тренировки по борьбе.

Ранее мы писали, что Константин Бронзит "изолировал" героев своего мультфильма.

Фото: structure.mil.ru