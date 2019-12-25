На воду в катере "Раптор" спустится женский экипаж

Экипаж будет создан в экспериментальном формате.

В Объединенном учебном центре ВМФ Петербурга начали подготовку женского экипажа для патрулирования на катере "Раптор".

Желающих пройти подготовку и стать членом экспериментальной группы было много, однако на финишную прямую вышли трое: ефрейтор Анна Брикез из Ростова-на-Дону, матрос Юлия Курочкина из Вологды, и моторист матрос Ольга Чулкова.

"Девушки изучают основы кораблевождения и навигации, устройство патрульного катера "Раптор", системы связи и вооружение, двигательную установку. Курс подготовки включает в себя и тренировки по борьбе за живучесть, включая посадку на спасательный плот, борьбу с огнем и водой", – рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

Подготовка пройдет до 27 апреля, после чего девушки вернутся на Черноморский флот для несения службы.

Ранее мы сообщали, что театр на Васильевском показал новый спектакль онлайн.

Фото: structure.mil.ru