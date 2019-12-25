Константин Бронзит "изолировал" героев своего мультфильма

Изолировали героев мультфильма "На краю земли".

Теперь герои мультфильма "На краю земли" придерживаются слогана "Оставайтесь дома". Автор мультика, Константин Бронзит, решил "изолировать" своих подопечных.

На своей странице в Facebook Бронзит выложил видеозапись, в которой показал, что герои дома на горе пытаются удержать равновесие, сидя дома. Они не выходят на улицу и не выгоняют пастись на улицу корову Машку.

Напомним, что мультфильм "На краю земли" вышел в 1998 году и получил премию Французской академии кинематографических искусств "Сезар" в категории "Лучший короткометражный фильм".

Ранее мы писали, что экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством.

Фото: скриншот из Facebook Константина Бронзита.