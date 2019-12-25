Константин Бронзит "изолировал" героев своего мультфильма

Теперь герои мультфильма "На краю земли" придерживаются слогана "Оставайтесь дома". Автор мультика, Константин Бронзит, решил "изолировать" своих подопечных.
На своей странице в Facebook Бронзит выложил видеозапись, в которой показал, что герои дома на горе пытаются удержать равновесие, сидя дома. Они не выходят на улицу и не выгоняют пастись на улицу корову Машку.
Напомним, что мультфильм "На краю земли" вышел в 1998 году и получил премию Французской академии кинематографических искусств "Сезар" в категории "Лучший короткометражный фильм".
Ранее мы писали, что экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством.
Фото: скриншот из Facebook Константина Бронзита.
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