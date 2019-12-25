Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

В настоящее время пост удален.

Экс-депутат Государственной думы РФ Сергей Поддубный заявил, что просьбы россиян и представителей бизнеса о финансовой поддержке со стороны государства "похожи на мародерство". В настоящее время пост экс-парламентария в соцсети Instagram, посвященный данной теме, удален.

Он спросил своих подписчиков, кажется ли им это же.

Отметим, что в 2011-м году Поддубный стал депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области.

Ранее мы сообщали о том, что с обращением в Министерство сельского хозяйства РФ выступил Национальный союз производителей плодов и овощей. Бизнес просит временно запретить ввоз томатов в Россию. Также мы показали, как выглядят опустевшие независимые книжные магазины Петербурга без посетителей.

Фото: скриншот @sergei_poddubnyi / Instagram, Pixabay