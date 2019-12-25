Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Экс-депутат Государственной думы РФ Сергей Поддубный заявил, что просьбы россиян и представителей бизнеса о финансовой поддержке со стороны государства "похожи на мародерство". В настоящее время пост экс-парламентария в соцсети Instagram, посвященный данной теме, удален.
Он спросил своих подписчиков, кажется ли им это же.
Отметим, что в 2011-м году Поддубный стал депутатом Госдумы шестого созыва от Кемеровской области.
Ранее мы сообщали о том, что с обращением в Министерство сельского хозяйства РФ выступил Национальный союз производителей плодов и овощей. Бизнес просит временно запретить ввоз томатов в Россию. Также мы показали, как выглядят опустевшие независимые книжные магазины Петербурга без посетителей.
Фото: скриншот @sergei_poddubnyi / Instagram, Pixabay
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