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В Минсельхоз поступило предложение о временном ограничении импорта томатов в РФ
Сегодня, 19:27
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fvbykov

В Минсельхоз поступило предложение о временном ограничении импорта томатов в РФ

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С инициативой выступил Плодоовощной союз.

С обращением в Министерство сельского хозяйства РФ выступил Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз России). Бизнес просит временно запретить ввоз томатов в Россию.

Как отмечается в письме, сообщил ТАСС, данная мера поможет отрасли избежать потерь из-за продления режима самоизоляции по коронавирусу и ослабления курса рубля. Указывается, что из-за указанных проблем производство овощей в защищенном грунте находится под угрозой. При этом овощи не попали в перечень продуктов первой необходимости.

Ранее мы сообщали о том, что Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца. Регионы должны обеспечить запасы не менее чем на двухмесячный период. А также проработать возможность наращивания сельскохозпроизводства в минимальные сроки.

Фото: Pixabay

Теги: минсельхоз, помидоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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