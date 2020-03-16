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Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

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В ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца. О распоряжении главы ведомства Дмитрия Патрушева сообщается на сайте Минсельхоза.

Регионы должны обеспечить запасы не менее чем на двухмесячный период. А также проработать возможность наращивания сельскохозпроизводства в минимальные сроки.

В Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия. Аналогичные органы должны быть созданы в каждом регионе в течение двух дней.

Ранее в Петербурге коронавирус обрушил интернет-доставку на продукты.

Теги: коронавирус, минсельхоз, продукты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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