Женская сборная России проиграла команде Франции на Евробаскете

Счет игры - 85:59.

Баскетболистки сборной Франции обыграли россиянок в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции и Испании. Об этом информирует "РИА Новости".

Игра завершилась со счетом 85:59.

Больше всех очков российской сборной принесла Елизавета Комарова – десять. В команде соперников лидером по очкам стала Аликс Дюше – двенадцать.

Сборная Франции попадает в четвертьфинал с первого места в группе. Россиянки за право выхода в 1/4 финала сыграют с командой Словении 21 июня.

Ранее хоккейный клуб "Айлендерс" обыграл "Тампу" и сравнял счет в серии.

Видео: YouTube / FIBA - The Basketball Channel