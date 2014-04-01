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Баскетболистки сборной России выиграли у Хорватии в матче чемпионата Европы

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Российская команда гарантировала себе выход в плей-офф.

Женская сборная России по баскетболу одержала победу над Хорватией в матче группового этапа Евробаскета-2021. Встреча завершилась со счетом 73:62. 

Наиболее результативной в составе нашей команды оказалась Раиса Мусина, которая сделал дабл-дабл - набрала 19 очков и сделала 14 подборов. Среди оппонентов больше всех отличилась Ивана Дойкич, набравшая 25 очков.

После победы над Хорватией российская команда гарантировала себе выход в плей-офф. В случае победы над Францией 20 июня наши баскетболистке выйдут сразу в четвертьфинал турнира. 

Видео: YouTube / FIBA - The Basketball Channel

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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