Константин Косачев выступил на парламентской сессии в Нью-Дели.

Женская "двадцатка" (W20) стала эффективным каналом коммуникации мировых политических лидеров и женской общественности. Соответствующее заявление на мероприятии сделал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, выступая на парламентской сессии в Нью-Дели. Основной темой заседания стало гендерное равенство.

Принципиально важно, что в рамках группы двадцати учитываются предложения женской "двадцатки". Она стала эффективным каналом коммуникации мировых лидеров и женской общественности, и благодаря ее последовательной работе удалось продвинуться на новый уровень. Константин Косачев, парламентарий из РФ

Вице-спикер СФ РФ обратил внимание коллег на то, что законодательное закрепление гендерного равенства традиционно входит в международную парламентскую повестку. Сенатор заметил, что в России реализуют Национальную стратегию действий в интересах женщин. Эта программа рассчитана вплоть до 2030 года. Дополнительно под эгидой Совета Федерации раз в три года проводится Евразийский женский форум.

Косачев: США создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими.

Фото и видео: Совет Федерации