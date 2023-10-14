  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:25
125
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Женская "двадцатка" стала эффективным каналом коммуникации мировых лидеров и женской общественности

0 0

Константин Косачев выступил на парламентской сессии в Нью-Дели.

Женская "двадцатка" (W20) стала эффективным каналом коммуникации мировых политических лидеров и женской общественности. Соответствующее заявление на мероприятии сделал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, выступая на парламентской сессии в Нью-Дели. Основной темой заседания стало гендерное равенство.

Принципиально важно, что в рамках группы двадцати учитываются предложения женской "двадцатки". Она стала эффективным каналом коммуникации мировых лидеров и женской общественности, и благодаря ее последовательной работе удалось продвинуться на новый уровень.

Константин Косачев, парламентарий из РФ

Вице-спикер СФ РФ обратил внимание коллег на то, что законодательное закрепление гендерного равенства традиционно входит в международную парламентскую повестку. Сенатор заметил, что в России реализуют Национальную стратегию действий в интересах женщин. Эта программа рассчитана вплоть до 2030 года. Дополнительно под эгидой Совета Федерации раз в три года проводится Евразийский женский форум.

Косачев: США создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: гендерное равенство, константин косачев, саммит g20, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии