По словам вице-спикера СФ, Вашингтон создает плацдарм для возможного военного наступления на Россию.

США создают для себя возможность моделировать создание эпидемий и управлять ими. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на заседании комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине.

По его словам, Вашингтон осуществляет биологические программы на территории Украины, собирая биообразцы и даже изучая реакцию местного населения на некоторые возбудители заболеваний. Он подчеркнул, что география биологической деятельности США неслучайна, и они создают плацдарм для возможного военного наступления на Россию.

Ранее Матвиенко заявила о необходимости скорректировать закон о молодежной политике.

Видео: Совет Федерации