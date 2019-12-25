Сейчас большую часть личного состава ВСУ в украинском регионе составляют солдаты возрастом старше 50 лет.

Из-за сильной нехватки мужчин командиром роты ВСУ Днепропетровской области пришлось назначить женщину. Об этом РИА Новости сообщил командир роты группировки "Центр" ВС России Александр Волков.

Во время допроса пленный предоставил информацию о маршрутах выдвижения украинских подразделений, а также местах их сосредоточения и путях прибытия из тыловых районов. Также украинец поделился сведениями об используемой технике и пеших маршрутах выхода на позиции.

Мужчина отметил, что командиром роты недавно стала женщина, которая носит звание старшим лейтенантом. По словам Волкаова, такие кадровые решения командование произошли на фоне нехватки мужчин в подразделениях. Чаще всего женщины служат операторами в тыловых подразделениях.

Ранее мы сообщали, что командование ВСУ почти неделю снабжало провизией российских десантников в поселке Васильевка, ошибочно приняв их за своих.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)