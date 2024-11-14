Женщины чаще мужчин скрывают свои накопления от семьи

Соцопрос показал, сколько россияне могут отложить денег с зарплаты.

Более половины опрошенных россиян (55 процента) открыто говорят о собственном доходе со всеми членами семьи. Этот результат показало социологическое исследование онлайнсервиса "Работа.ру". Специалисты указали, что порядка 21 процентов респондентов делятся финансовой информацией лишь с некоторыми родственниками, а скрытность в общении на данную тему проявляют 13 процентов участников проведенного опроса. При этом информацию о размере доходов чаще скрывают женщины, чем мужчины. Соотношение составляет 16 против 10 процентов.

Добавим, что 27 процентов опрошенных, которые откладывают часть дохода на личные нужды, выделяют на это до десяти процентов заработной платы. Чуть меньше людей (около 17 процентов) откладывают от 10 до 30 процентов. А девять процентов участников социологического исследования выделяют на подобные нужды от 30 до 50 процентов заработка. Семи процентам удается запасать больше половины от своего ежемесячного дохода.

А вот о имеющихся накоплениях на личные нужды рассказывают всем домочадцам уже 47 процентов опрошенных. 18 процентах опрошенных людей доверяют эту тайну только отдельным членам семьи. И значительная часть (порядка 38 процентов) предпочитает держать свои сбережения в секрете. В большинстве речь идет о женщинах (41 процент), чем о мужсинах (17 процентов).

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Фото и видео: pxhere.com