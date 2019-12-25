За месяц количество рабочих мест в Петербурге увеличилось почти на 30%

Обновление компаниями своих планов развития и бюджетов приводит к росту числа вакансий, что создает больше возможностей для соискателей.

В январе 2025 года количество вакансий, представленных работодателями на портале "Работа России", увеличилось с 37 до 52 тысяч. Как сообщает пресс-служба Центра занятости и населения Петербурга, обновление компаниями своих планов развития и бюджетов приводит к росту числа вакансий, что создает больше возможностей для соискателей.

Психологи Центра занятости советуют соискателям при составлении резюме обязательно указать желаемую должность, обозначить ожидаемый уровень зарплаты, структурировать информацию и лаконично описать свой профессиональный опыт и навыки, ориентированные на конкретную вакансию. Также рекомендуется добавить фотографию в деловом стиле, так как статистика показывает, что такие резюме просматриваются в 1,5 раза чаще. Эти данные помогут работодателям лучше понять, какую ценность представляет кандидат для компании. Компании преимущественно ищут специалистов с соответствующим опытом, поэтому важно подчеркнуть конкретные достижения на предыдущих местах работы.

Ольга Чернаус, руководитель отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости Петербурга, отмечает, что резюме — это средство самопрезентации, которое демонстрирует ваши профессиональные компетенции и экспертизу. Сопроводительное письмо даёт возможность подробнее рассказать о себе и объяснить, почему вас интересует именно эта компания и отрасль. Внимательное отношение к деталям и понимание требований работодателя увеличивают ваши шансы на приглашение на собеседование.

Центр занятости оказывает помощь каждому соискателю в разработке индивидуального плана карьеры, включающего профориентацию, психологическую поддержку на всём этапе поиска работы и социальную адаптацию. Специалисты дают советы по поиску работы, составлению резюме, подготовке к интервью и адаптации в новом коллективе. Они также помогут выявить сильные стороны кандидата и акцентировать внимание на ключевых навыках, способствующих успешному трудоустройству. При необходимости Центр предложит пройти дополнительное обучение. Работодатели заинтересованы не только в опытных сотрудниках, но и в выпускниках профессиональных учебных заведений, а также готовы повышать квалификацию своих сотрудников с помощью программ Центра занятости.

Запись на консультацию к специалистам Службы занятости возможна через портал "Работа России" или непосредственно в районных Кадровых центрах.

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Фото: Piter.TV