Большинство россиян изучают отзывы бывших сотрудников о потенциальном работодателе

Наиболее активно собирают отзывы представители сфер искусства (81%), продаж (81%), IT и digital (79%), строительства (78%) и финансов (75%).

Согласно исследованию, проведенному сетью для нетворкинга Сетка и hh.ru, большинство участников российского рынка труда придают большое значение фактору репутации как при поиске работы, так и при подборе сотрудников. Опрос, в котором приняли участие более 2300 соискателей и 459 рекрутеров, показал, что оба сегмента внимательно относятся к отзывам.

Около 75% соискателей тщательно изучают отзывы о потенциальных работодателях, обращая особое внимание на мнения бывших сотрудников и характеристики руководства команд, куда они планируют войти. Со своей стороны, 85% работодателей также просматривают отзывы на кандидатов перед принятием решений. Наиболее активно собирают отзывы представители сфер искусства (81%), продаж (81%), IT и digital (79%), строительства (78%) и финансов (75%). Работники образования делают это реже остальных (61%).

Основные источники информации — сайты для поиска работы (85%), коллеги по отрасли (60%), социальные сети (41%), сайты с черными списками работодателей (39%), форумы и специализированные сообщества (33%), а также личные контакты с текущими или бывшими сотрудниками (26%). Более двух третей соискателей (68%) минимум один раз отказывались от привлекательных предложений о работе из-за негативных отзывов. Особенно это характерно для работников сферы искусства (28%), услуг для физических лиц и бизнеса (27%), маркетинга/PR (26%), административного персонала (24%), юристов (22%) и IT/digital-сферы (20%).

Что касается рекрутеров, то каждый седьмой (13%) отказался от кандидата с хорошими профессиональными навыками из-за отрицательных отзывов от его бывших коллег. Половина рекрутеров (52%) заявила, что может отклонить кандидатуру, если количество негативных отзывов превышает допустимый порог. Этот тренд чаще встречается в малом бизнесе, чем в крупных компаниях с численностью штата более 1000 человек.

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Фото: Piter.TV