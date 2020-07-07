Женщина врезалась в дерево на автомобиле в Красном Селе

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Внедорожник оказался в кювете в Красном Селе. Видео с места прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Машину заметили на Стрельнинском шоссе. По неизвестным причинам водитель оказалась вне проезжей части и врезалась в дерево. И женщина, и машина, по предварительным данным, не получили серьезных повреждений. На место прибыла карета скорой помощи.

Ранее Piter.TV опубликовал видео со столкновения двух иномарок на Петроградке. Машины едва не врезались в дом.

Видео: Piter.TV