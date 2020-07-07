Столкновение двух белых иномарок на Петроградке попало на видео

Иномарка серьезно повредила передний бампер в результате столкновения с другим авто на Петроградке. Piter.TV получил видео с момента происшествия.
Инцидент, по словам очевидцев, произошел около 9 утра на пересечении улиц Воскова и Саблинской. Как видно на кадрах, авария случилась на перекрестке, после чего обе машины оказались у тротуара. Столкновения с домом удалось избежать. О пострадавших не сообщается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пенсионерка упала с самоката и попала в реанимацию.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все