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Столкновение двух белых иномарок на Петроградке попало на видео

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Иномарка серьезно повредила передний бампер в результате столкновения с другим авто на Петроградке. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел около 9 утра на пересечении улиц Воскова и Саблинской. Как видно на кадрах, авария случилась на перекрестке, после чего обе машины оказались у тротуара. Столкновения с домом удалось избежать. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пенсионерка упала с самоката и попала в реанимацию. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, иномарки, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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