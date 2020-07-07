Столкновение двух белых иномарок на Петроградке попало на видео

По предварительным данным, никто не пострадал.

Иномарка серьезно повредила передний бампер в результате столкновения с другим авто на Петроградке. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел около 9 утра на пересечении улиц Воскова и Саблинской. Как видно на кадрах, авария случилась на перекрестке, после чего обе машины оказались у тротуара. Столкновения с домом удалось избежать. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге пенсионерка упала с самоката и попала в реанимацию.

Видео: Piter.TV