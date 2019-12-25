В Петербурге пенсионерка упала с самоката и попала в реанимацию

У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб мозга, перелом основания черепа.

В понедельник, 6 июля, в Елизаветинскую больницу доставили пенсионерку, которая неудачно упала с самоката. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщину забрали от дома №62 по Северному проспекту. Ее привезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как стало известно стражам порядка, пострадавшая решила освоить современный городской транспорт, однако не справилась с управлением и упала. В результате женщина получила открытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб мозга и перелом основания черепа. Пенсионерку тут же поместили в шоковую реанимацию.

Установлено, что женщина родилась в Мурманской области. По уголовным и административным статьям не привлекалась. За ее жизнь борются медики.

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