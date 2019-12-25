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На Обводном канале четверо неизвестных отобрали у прохожего электросамокат
Сегодня, 9:49
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ruzannar

На Обводном канале четверо неизвестных отобрали у прохожего электросамокат

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Злоумышленники избили мужчину.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 3 июля в полицию обратился мужчина 1974 года рождения. Он заявил, что его ограбили.

Установлено, что четверо неизвестных напали на потерпевшего у д. 123 по Обводному каналу. Преступники избили мужчину, после чего отобрали у него электросамокат, смартфон и банковские карты. Известно, что жертве грабителей понадобилась помощь медиков.

Оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались безработные молодые люди 2000 года рождения. Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в центре Петербурга мужчине сломали руку и выбили зуб ради Iphone.

Фото: Pixabay

Теги: грабеж, ограбление спб, электросамокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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