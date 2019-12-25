В Китае женщина выжила после остановки сердца на три дня

Пациентка оставалась в создании после остановки сердца, так как врачи применили экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Женщина выжила после остановки сердца на три дня. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на ролик, размещенный в китайской социальной сети Weibo. Журналисты объяснили, что везучая китаянка живет в городе Сиань, провинции Шэньси.

Медики рассказали, что сердце 23-летней девушки перестало биться из-за того, что пациентка часто допоздна не спала. В результате ее иммунная система ослабла. В середине июля она простудилась, что привело к фульминантному миокардиту начала, а после - к кардиогенному шоку. Врачи экстренно применили альтернативный метод насыщения крови кислородом. Пациентке обеспечили дыхание и поддержание деятельности сердца при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации. Через трое суток состояние китаянки восстановилось.

Известно, что все время, пока у женщины не билось сердце, она находилась в сознании. Она могла разговаривать с окружающими.

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