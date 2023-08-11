Женщина выжила после ДТП с большегрузом на КАД

Сейчас пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии.

Женщина-водитель Volkswagen, попавшая в крупное ДТП у съезда с КАД на Краснофлотское шоссе, выжила. Пострадавшую извлекли из салона спустя несколько часов работы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. В машине также находилась пассажирка, о её судьбе пока ничего не известно.

Напомним, что страшная авария произошла вчера, 10 августа: 22-летний водитель самосвала IVECO врезался в силовое ограждение и потащил за собой иномарку Toyota. Затем большегруз перевернулся и упал на Volswagen с двумя женщинами и двумя детьми. Несовершеннолетние также выжили.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на "Скандинавии" погиб 73-летний водитель.

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