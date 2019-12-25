В Ломоносове на КАД перевернувшаяся фура перекрыла движение

В аварии, которая произошла в 16:10, большегруз раздавил легковую машину "Тойота".

На съезде с КАД на Краснофлотское шоссе в Ломоносове перевернулась фура "Ивеко". ДТП спровоцировало затор в движении транспорта, что следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". Об аварии сообщили очевидцы в группе "Мы ломоносовцы" во "ВКонтакте" в четверг, 10 августа.

В аварии, которая произошла в 16:10, большегруз раздавил легковую машину "Тойота". По предварительным данным, 22-летний водитель "Ивеко" не справился с управлением и влетел в силовую опору, после чего столкнулся с "Тойотой". Машиной управляла 48-летняя женщина. Ее автомобиль опрокинулся на микроавтобус "Фольксваген" 38-летней водительницы.

В результате ДТП водитель фуры госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина, управляющая "Фольксвагеном", и ее пожилая пассажирка, возможно, скончались. Согласно информации на 19:25, они находились под автомобилем. Трое детей 7-8 лет, которые были в той же машине, не пострадали.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург