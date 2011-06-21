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В Абхазии погибла туристка из Петербурга
Сегодня, 16:58
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В Абхазии погибла туристка из Петербурга

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Женщина скончалась в результате ДТП.

В Гудаутском районе Абхазии случилась авария, в ходе которой погибла петербурженка. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на МЧС страны.

Установлено, что на серпантине дороги Бзыбь — Рица перевернулся УАЗ с туристами, среди которых и была погибшая 1959 года рождения из Северной столицы.

В ДТП пострадали 4 человека, их госпитализировали в Гагрскую районную больницу.

Ранее мы сообщили о том, что туристка из Петербурга пострадала во время шторма в республике Марий-Эл.

Фото: МЧС Абхазии

Теги: происшествия, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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