В Абхазии погибла туристка из Петербурга

Женщина скончалась в результате ДТП.

В Гудаутском районе Абхазии случилась авария, в ходе которой погибла петербурженка. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на МЧС страны.

Установлено, что на серпантине дороги Бзыбь — Рица перевернулся УАЗ с туристами, среди которых и была погибшая 1959 года рождения из Северной столицы.

В ДТП пострадали 4 человека, их госпитализировали в Гагрскую районную больницу.

Ранее мы сообщили о том, что туристка из Петербурга пострадала во время шторма в республике Марий-Эл.

Фото: МЧС Абхазии