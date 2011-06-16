Туристка из Петербурга пострадала во время шторма в республике Марий-Эл

Ранены 27 человек, включая шестерых детей, ещё 3 ребёнка и 5 взрослых скончались.

В субботу, 29 июля, в республике Марий-Эл произошёл шторм, из-за которого пострадали 29 туристов. Как выяснилось, среди них была и 35-летняя петербурженка. Об этом сообщил Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Туристы отдыхали большой группой "дикарями". Из-за ненастья на лагерь обрушились деревья. Ранены 27 человек, включая шестерых детей, ещё 3 ребёнка и 5 взрослых скончались.

Пострадавшая из Северной столице госпитализирована в Волжскую ЦРБ. О её состоянии неизвестно.

Ранее мы сообщили о том, что электросамокатчик на Дмитрия Устинова сбил 10-летнего пешехода.

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