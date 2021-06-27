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Женщина в московском МФЦ отказалась надевать маску и укусила полицейского

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В отношении нее составили два административных протокола.

В Москве задержали женщину, которая отказалась надеть маску в помещении МФЦ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

По данным сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали при задержании, женщина сама на них напала, а также укусила одного из них. На видео, которое было опубликовано накануне в интернете, полицейские жестко задерживают посетительницу МФЦ и выводят ее из помещения. Сотрудники учреждения заявляют, что были вынуждены вызвать полицию, так как женщина отказывалась надеть маску.

 Заявительница сообщила, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно.

из сообщения пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Нарушительницу  доставили в отделении полиции. В отношении нее составили административные протоколы по статьям о нарушении требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, а также о неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин обратил внимание на рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.

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Теги: covid-19, маска, москва, мфц, полиция
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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