В Китае женщина порезала лицо металлическими прутьями при падении со скутера.

Женщина упала со скутера и застряла головой в заборе. Об этом сообщили журналисты из South Florida Times. Они рассказали, что пострадала жительница китайского города Байсэ в Гуанс-Чжуанском автономном районе. Ее голова оказалась за прутьями металлической ограды. Инцидент произошел 15 июля.

Журналисты рассказали, что ДТП произошло с женщиной по имени Лу. Она ехала на скутере и решила срезать дорогу через узкий переулок. В результате она оказалась на незнакомой территории. При спуске с горки китаянка не справилась с управлением.

С головы пострадавшей слетел шлем, так как женщина плохо его пристегнула перед посадкой на транспортное средство. При падении металлической провол порезал ей лицо. Освободить женщину из плена прутьев смогли спасатели. Позже они доставили пострадавшую в больницу.

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