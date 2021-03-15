Женщина сняла на видео "птицу-призрака" с огромным ртом

Этот ночной вид птиц питается крупными насекомыми и мелкими позвоночными

Исполинский козодой, также известный как "птица-призрак", притворился деревяшкой на заборе фермы вблизи колумбийского города Чиболо и напугал женщину. На видео, опубликованное в социальных сетях, обратило внимание издание The Mirror.

Изначально женщина увидела странную деревяшку на заборе, а когда подошла ближе, то "деревяшка" открыла глаза. Когда женщина подошла еще ближе, птица встрепенулась и раскрыла огромный рот.

Как оказалось, колумбийку испугал исполинский козодой. Это ночной вид птиц, который питается крупными насекомыми и мелкими позвоночными. По эти птицы издают звуки, похожие на рычание и стоны. В ряде стран считалось, что услышать крик козодоя — плохая примета.

Ранее обнаруженный впервые у берегов Ирландии морж уснул на льдине.

Видео: The Mirror