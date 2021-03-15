Обнаруженный впервые у берегов Ирландии морж уснул на льдине

Теперь ему нужно набраться сил, чтобы уплыть обратно в Арктику.

Недалеко от юго-западного побережья Ирландии на острове Валентия в Атлантическом океане заметили большого моржа. Его снял на видео местный житель Алан Хулихан.

По информации Independent, морж мог просто уснуть на льдине и приплыть из Арктики в Ирландию, так как обычно такие моржи появляются на территории страны редко. Размер этого животного соизмерим с размером коровы или быка.

Морской биолог и директор местного океанариума Кевин Фланнери отметил, что это единичный случай в водах Ирландии. Сейчас моржу нужно набраться сил, чтобы вернуться Арктику. Местных жителей он призвал не трогать животное.

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Видео: Twitter/Seán Mac an tSíthigh