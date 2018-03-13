ЯНАО: К вахтовикам вынырнул любопытный морж

В сети появилось видео необычной встречи вахтовиков и самого настоящего моржа.

Дикие звери бывают порой очень любопытны. В сети появляются видео с такими неожиданными встречами. Недавно Piter.TV публиковал видео с наглой норкой, которая выпросила у рыбака рыбку. Но к людям тянет не только мелких животных. Так в Сабетте к вахтовикам вынырнул любопытный морж.

Моржа, по всей видимости, очень заинтересовали "двуногие". Морж ничуть не испугался, и даже заигрывал с людьми - он выныривал и заныривал в большую лунку во льдах Карского моря. Одному из мужчин удалось потрогать бивни моржа. Но, так или иначе, морж помешал бригаде выполнить свою работу. Мужчины пробили эту лунку для того, чтобы измерить илистый слой, но тут "нарисовался" этот любопытный морской великан.

Видео: Александр Игнатов