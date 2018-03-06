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"А спасибо?": Наглая норка утащила у рыбака рыбу под Челябинском

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Соцсети облетело видео, снятое мужчиной во время рыбалки.

Дикие звери оголодали за время затянувшейся зимы и в поисках пищи подходят близко к людям. Этой зимой видео с песцом и мойвой облетело все социальные сети и телевидение, став вирусным. Фраза "Моя лунка, моя мойва" стала крылатой. Но это не единичный случай. Так под Челябинском мужчина снял видео с дерзкой норкой, которая пришла за рыбой к рыбаку.

Видео было снято на Аргазинском водохралище во время рыбалки. На опубликованных кадрах видео черная норка целенаправленно бежит к рыбаку. Животное совсем не боится человека. Норка садится у ног рыбака и осматривается вокруг, затем подходит к ведерку с крышкой, в которой лежит улов рыбака. Дерзкая хищница начинает делать подкоп под ведром, но мужчина радушно открывает крышку ведра и разрешает выбрать любую рыбину. Норка хватает рыбешку, которая плавала сверху, и довольная убегает с добычей восвояси.

Мужчина вслед спрашивает: "А спасибо?". 

Видео:YouTube/Евгений Евсеев

Теги: добрые новости , забавное видео , моя мойва , новости россии , норка утащила рыбу
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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