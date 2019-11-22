Самые ленивые волки из США завоевали любовь пользователей интернета

Видео снятое на фотоловушку в Центре охраны волков в Южном Салеме, штат Нью-Йорк, стало вирусным.

Самые ленивые волки стали любимцами пользователей сети.

Видео с самыми ленивыми волками было снято еще в мае нынешнего года в Центре охраны волков в Южном Салеме (штат Нью-Йорк, США). В фотоловушку попала пара мексиканских волков Алава и Зефир.

Ролик, который длится 2,5 минуты, разделен на 2 части. На видео волки просыпаются от воя своих собратьев и нехотя, не вставая, начинают свое "пение". Вой Алавы и Зефира медленный с хрипотцой. Вскоре парочка замолкает, но тут по соседству снова начинает выть другой волк, и ответный вой пары начинается вновь с еще больше неохотой.

Видео за несколько месяцев просмотрели около 3 миллионов раз. Под видео тысячи забавных и добрых комментариев. Большинство пользователей "озвучивают" мысли ленивых волков:

- Карл, они опять воют..."

- МММ.. еще пять минут.."

- Нет, Карл, мы должны выть в ответ."

".... хорошо."

Во второй раз волк говорит: "А, черт, ну вот опять."

Отмечается, что Алава и Зефир представители волков, которым угрожает исчезновение.

Видео: YouTube/Wolf Conservation Center