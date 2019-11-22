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Видео из Южной Африки: Страус устроил гонки с велогонщиками

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Страус выскочил на трассу и решил посоревноваться с гонщиками.

В Южной Африке страус устроил гонки с велосипедистами, сообщает Daily Mail .

Данный случай произошел в природном парке Кейп-Пойнт в Кейптауне. Во время велогонки к спортсменам на трассу выскочил страус и решил посоревноваться. Птице даже удалось обойти нескольких гонщиков, а одному из велосипедистов страус перебежал дорогу перед самым носом.

Автор видео уверяет, что птица пыталась догнать лидера гонки Бена. Но когда ей это не удалось, она потеряла интерес к соревнованию и ушла с дистанции. 

Видео: YouTube/Tsotok

Теги: забавное видео, спортсмен, страус, страус бегун
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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