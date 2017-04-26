В Ленобласти нашли сбежавшего страуса Стёпу

Одна из жительниц садоводства отреагировала на просьбу помочь в поисках и разместила видеозапись с камеры соседа, на которой видно, как Стёпа гуляет по дачным улицам в ночи и даже встречает на пути прохожего.

В ночь на четверг, 10 августа в Сертолово ручной страус Стёпа сбежал от своей хозяйки, испугавшись пожара в доме по соседству. Информация об исчезновении птицы распространилась в соцсетях, беглеца смогли вернуть домой уже к полудню.

Инцидент произошёл в СНТ "Ромашка", где находится дом известной цирковой дрессировщицы Ларисы Линер, которая и является хозяйкой экзотичного питомца. Одна из жительниц садоводства отреагировала на просьбу помочь в поисках и разместила видеозапись с камеры соседа, на которой видно, как Стёпа гуляет по дачным улицам в ночи и даже встречает на пути прохожего. Судя по реакции последнего, он явно не ожидал увидеть страуса в Ленобласти.

Также Стёпу помогали искать представители МЧС, СМИ, экстренных службах. Его нашли на болоте, но перепуганная птица сбежала. В итоге его всё же удалось поймать и вернуть хозяйке, хотя и не обошлось без травм: Стёпа прихрамывает из-за царапины на коленке, которую он получил, бродя по бурелому.

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