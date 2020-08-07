  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:17
82
MShaffter
Код вставки плеера

Отчаянные и сильные девушки из Брянска вытолкали троллейбус

0 0

Водитель троллейбуса и молодые пассажирки вытолкали застрявший троллейбус.

В Брянске девушки вытолкали застрявший троллейбус.

В социальной сети во ВКонтакте сегодня утром было опубликовано видео, которое тут же разлетелось по соцсетям и СМИ. На видео, которое снял очевидец, на улице стоит троллейбус, который не может сдвинуться по какой-то причине с места.

Водитель троллейбуса пытается сдвинуть транспортное средство, но у нее не хватает сил. Тогда на помощь выходят из салона девушки и через минуту совместных усилий тяжелый троллейбус удается сдвинуть. После этого все садятся внутрь и транспорт продолжает свой маршрут.

Пользователи соцсети, в основном мужчины, восхитились своими землячками.

Видео: Брянский водитель

Теги: брянские новости, видео от очевидца, забавное видео, коня на скаку, новости брянска
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии