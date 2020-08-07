Отчаянные и сильные девушки из Брянска вытолкали троллейбус

Водитель троллейбуса и молодые пассажирки вытолкали застрявший троллейбус.

В Брянске девушки вытолкали застрявший троллейбус.

В социальной сети во ВКонтакте сегодня утром было опубликовано видео, которое тут же разлетелось по соцсетям и СМИ. На видео, которое снял очевидец, на улице стоит троллейбус, который не может сдвинуться по какой-то причине с места.

Водитель троллейбуса пытается сдвинуть транспортное средство, но у нее не хватает сил. Тогда на помощь выходят из салона девушки и через минуту совместных усилий тяжелый троллейбус удается сдвинуть. После этого все садятся внутрь и транспорт продолжает свой маршрут.

Пользователи соцсети, в основном мужчины, восхитились своими землячками.

Видео: Брянский водитель