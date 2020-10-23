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Видео: В Брянской области в ДТП с грузовиком из-за уснувшего водителя погибли 3 человека

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Водитель легковушки уснул за рулем и вылетел на встречку под грузовик.

Сегодня, 23 октября, в Севском районе Брянской области в ДТП погибли 3 человека.

УГИБДД по Брянской области сообщает, что авария произошла около 11.20 на 472 км автодороги М3 "Украина" в Севском районе. По предварительным данным, 55-летний водитель уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком "Форд" под управлением 47-летнего водителя.

В результате мощного лобового удара водитель и два пассажира (24-летняя девушка и 43-летний мужчина) автомобиля Volkswagen Transporter от полученных травм скончались на месте аварии.  26-летняя и 33-летняя пассажирки с различными травмами госпитализированы в больницу.

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Видео: УГИБДД Брянской области

Теги: брянские новости, новости брянска
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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