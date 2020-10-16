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В Брянской области жилой дом провалился сквозь землю

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Под завалами может находиться хозяйка дома.

В Брянской области частный дом ушел под землю.

В поселке Вышков Брянской области из-за провала грунта под землю провалилась половина частного жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. ЧП произошло в 5 часу утра. Известно, что в доме проживали две пожилые женщины. Одна жива и не пострадала, вторая, вероятно, находится под завалами.

Подобный случай произошел в конце сентября в Кировской области. В том случае дом провалился полностью, но пострадавших не было, так как в доме никто не проживал.

Видео: Mash

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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