В Кировской области частный дом провалился полностью под землю

В Кировской области деревенский дом провалился сквозь землю.
"ГТРК Вятка" сообщает, что в Кировской области в деревне Дым-Дым-Омга дом полностью провалился под землю. Причины произошедшего устанавливаются. Место ЧП огорожено. В доме никто не проживает долгое время, поэтому пострадавших нет.
Вероятная причина случившегося карстовый провал. В данном районе такие наблюдались в 60х годах.
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Фото:Администраци Кировской области
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