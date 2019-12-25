В Кировской области частный дом провалился полностью под землю

В доме давно никто не проживал, поэтому пострадавших нет.

В Кировской области деревенский дом провалился сквозь землю.

"ГТРК Вятка" сообщает, что в Кировской области в деревне Дым-Дым-Омга дом полностью провалился под землю. Причины произошедшего устанавливаются. Место ЧП огорожено. В доме никто не проживает долгое время, поэтому пострадавших нет.

Вероятная причина случившегося карстовый провал. В данном районе такие наблюдались в 60х годах.

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Фото:Администраци Кировской области