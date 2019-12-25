В Кировской области охотник вместо кабана застрелил человека

Мужчина выстрели в сторону дикого животного, но попал в другого охотника.

В Кировской области охотник смертельно ранил другого охотника.

Следственные органы СКР по Кировской области выясняют обстоятельства гибели 63-мужчины. Как удалось установить следствию, вечером 8 ноября около деревни Бокалово 34-летний охотник выстрелил из своего зарегистрированного охотничьего карабина в предполагаемого животного - кабана. Но в этом месте находился другой охотник.

С огнестрельным ранением мужчину доставили в больницу, где он умер на следующий день. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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