В Кирове в ДТП со скорой пострадали 6 человек

В результате столкновения с легковым автомобилем скорая перевернулась и легла на бок.

Сегодня днем, 21 октября, в 13 часов 30 минут в Кирове на пересечении улиц Калинина и Попова ВАЗ 12 модели столкнулся со скорой помощью. В результате столкновения скорая перевернула на бок на проезжей части.

В результате ДТП пострадали 6 человек, водитель скорой, два медика и 3 пациента.

В ГИБДД Кирова уточняют, что медицинский автомобиль ехал с включенными спецсигналами, звуковыми и световыми.

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Фото: МВД РФ по Кировской области, ВК, Киров онлайн