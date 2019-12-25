В Кирове в ДТП со скорой пострадали 6 человек

Сегодня днем, 21 октября, в 13 часов 30 минут в Кирове на пересечении улиц Калинина и Попова ВАЗ 12 модели столкнулся со скорой помощью. В результате столкновения скорая перевернула на бок на проезжей части.
В результате ДТП пострадали 6 человек, водитель скорой, два медика и 3 пациента.
В ГИБДД Кирова уточняют, что медицинский автомобиль ехал с включенными спецсигналами, звуковыми и световыми.
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Фото: МВД РФ по Кировской области, ВК, Киров онлайн
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