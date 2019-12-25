В Москве каршеринговый автомобиль после ДТП сбил насмерть пешехода на тротуаре

Легковой автомобиль отбросило на тротуар после столкновения с грузовиком.

В Москве каршеринговый автомобиль смертельно травмировал на тротуаре женщину пешехода, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД столицы.

Авария произошла сегодня днем около 12 часов на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы. На перекрестке столкнулись небольшой грузовик "Форд Транзит" и "Ниссан" каршеринга. От удара легковой автомобиль отлетел на тротуар, где в это время шла женщина. Пешеход получила травмы несовместимые с жизнью, несмотря на реанимационные мероприятия, она скончалась.

На месте ДТП работают экстренные службы. Все подробности и причины ДТП устанавливаются.

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Фото:Piter.TV